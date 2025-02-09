عطاف يحل بأديس أبابا

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الإثنين بأديس أبابا، عاصمة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 12 و13 فيفري 2025، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق بيان للوزارة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 15 و16 فيفري 2025، "العديد من الملفات والمسائل الهامة المتعلقة بالعمل الإفريقي المشترك، على غرار: مناقشة التقارير السنوية الخاصة بأنشطة المنظمة القارية ومختلف أجهزتها، انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، انتخاب ستة مفوضين بالاتحاد الإفريقي، استكمال الإطار القانوني الخاص بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمصادقة على النظام الأساسي للآلية الإفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها"، حسب البيان.

وعلى هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي، سيجري عطاف لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية البلدان الإفريقية، يضيف ذات البيان.