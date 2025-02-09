الفريق أول شنڨريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع الهندي

في اليوم السادس من زيارته إلى جمهورية الهند، استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، من قبل وزير الدفاع الهندي، اراجناث سينغ.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور مسؤولين سامين من الجانبين، للعلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الصديقين، وبلغ الفريق أول مضيفه تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كما ذكر بتاريخ العلاقات الجزائرية الهندية الذي تمتد جذوره لفترة نضال الجزائر من أجل تحررها واستقلالها.

من جهته، عبر راجناث سينغ، عن استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون العسكري الثنائي، التي يمكن أن تتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة.

كما شارك الفريق أول السعيد شنقريحة في مراسم افتتاح معرض « AERO INDIA » المنظم بقاعدة القوات الجوية بـييلاهانكا « YELAHANKA » ببنغالور.

الفريق أول وخلال مشاركته في افتتاح المعرض، تابع العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية الهندية وعدد من الوفود العسكرية المشاركة بحضور وزير الدفاع الهندي وضيوف هامين من مختلف دول العالم.

وزار الفريق أول أجنحة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران الحربي والدفاع الجوي، أين اطلع على أحدث الابتكارات، وقدمت له شروحات تفصيلية حول التكنولوجيات المستخدمة.

وخلال مشاركته في افتتاح المعرض، تابع الفريق أول والوفد المرافق له عرضا لأحدث المقاتلات متعددة المهام والتي تتميز بتقنيات التخفي، والرادارات الذكية، مثل الطائرة الحربية الروسية سوخوي 57، والمقاتلة الأمريكية F 35.

في اليوم السادس من زيارته إلى جمهورية الهند، استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، من قبل وزير الدفاع الهندي، اراجناث سينغ.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور مسؤولين سامين من الجانبين، للعلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الصديقين، وبلغ الفريق أول مضيفه تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كما ذكر بتاريخ العلاقات الجزائرية الهندية الذي تمتد جذوره لفترة نضال الجزائر من أجل تحررها واستقلالها.

من جهته، عبر راجناث سينغ، عن استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون العسكري الثنائي، التي يمكن أن تتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة.

كما شارك الفريق أول السعيد شنقريحة في مراسم افتتاح معرض « AERO INDIA » المنظم بقاعدة القوات الجوية بـييلاهانكا « YELAHANKA » ببنغالور.

الفريق أول وخلال مشاركته في افتتاح المعرض، تابع العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية الهندية وعدد من الوفود العسكرية المشاركة بحضور وزير الدفاع الهندي وضيوف هامين من مختلف دول العالم.

وزار الفريق أول أجنحة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران الحربي والدفاع الجوي، أين اطلع على أحدث الابتكارات، وقدمت له شروحات تفصيلية حول التكنولوجيات المستخدمة.

وخلال مشاركته في افتتاح المعرض، تابع الفريق أول والوفد المرافق له عرضا لأحدث المقاتلات متعددة المهام والتي تتميز بتقنيات التخفي، والرادارات الذكية، مثل الطائرة الحربية الروسية سوخوي 57، والمقاتلة الأمريكية F 35.