الجزائر ترفض تصريحات نتنياهو ضد السعودية

أعربت الجزائر عن "استنكارها الشديد ورفضها القاطع" لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، تجاه المملكة العربية السعودية بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أرض المملكة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم الإثنين: "حيال هذه التصريحات المشينة تؤكد الجزائر على وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها ضد أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة ترابها".

وكان نتنياهو قال في مقابلة تلفزيونية مع القناة الـ 14 العبرية، مساء الجمعة الماضي، أن "لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين"، وفق تعبيره.

وأتت تلك التصريحات في خضم مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على غزة وتهجير سكانها إلى دول أخرى، منها مصر والأردن.