أرباب العمل يلتزمون بضمان تموين السوق في رمضان

التقى الإثنين وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل التحضير لإطلاق الحملة التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل.

وحسب بيان للمجلس، فإن الأخير "يعول على تعبئة الجميع من أجل النجاح وجعل شھر رمضان المبارك 2025، شھر الحفاظ على القدرة الشرائية، شھر الفرح لدى كل العائلات الجزائرية".

وأضاف المصدر، بأن "كافة منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين بهذه المبادرة، مؤكدين التزامهم بضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة خلال طيلة شهر رمضان الفضيل".