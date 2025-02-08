كأس الجزائر .. قمة عاصمية في ثمن النهائي

اقتطع نادي اتحاد الجزائر، مساء اليوم الإثنين، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الجمهورية بعد فوزه على ضيفه نجم مقرة بنتيجة هدف مقابل صفر.

وسجل هدف المقابلة، المتأخرة عن دور السادس عشر من المنافسة، المهاجم المتألق إسماعيل بلقاسمي في الدقيقة الـ 47 بعد انفراده بحارس المنافس مستغلا تمريرة دقيقة من المستقدم الجديد أحمد خالدي.

وسيكون أبناء "سوسطارة" على موعد مع مقابلة قوية في ثمن النهائي عندما يتنقلون إلى ملعب بن حداد لمواجهة نادي رائد القبة في قمة عاصمية تعد بالكثير من الإثارة.

وتبقى مقابلة وحيدة عن الدور السادس عشر من "السيدة الكأس" ستجرى هذا الأحد بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، وهي المواجهة الثانية في ظرف أسبوع بين الناديين اللذين التقيا السبت الماضي في نهائي كأس السوبر الذي حسمه أبناء باب الواد بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل هدفين في كل شبكة.

برنامج ربع النهائي:

اتحاد الحراش يواجه ترجي مستغانم

وفاق سطيف يواجه الفائز من مقابلة مولودية البيض ضد أولمبي آقبو

شباب تيموشنت يواجه الفائز من مقابلة رائد القبة ضد اتحاد الجزائر

مولودية بجاية يواجه الفائز من مقابلة اتحاد الشاوية ضد مولودية الجزائر أو شباب بلوزداد.