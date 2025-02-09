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لقاء للتعريف بأهداف المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية

10 فيفري 2025 ()
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نظم الإثنين بولاية تلمسان لقاء تحسيسي جهوي حول زراعة الذرة الحبيبية ودوار الشمس، ضم فلاحين ومتعاملين اقتصاديين لولايات الغرب الجزائري، بمشاركة إطارات من المعاهد التقنية وممثلي المهنيين. وحسب بيان لوزارة الفلاحة، يأتي هذا "في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية 2024-2027، حيث تم تنشيط هذا اللقاء الجهوي من طرف ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حنان لبيض وكذا إطارات من المعاهد التقنية والبحث المعنية بهذا البرنامج". وأضاف البيان أن هذا اللقاء "سمح بالتعريف بأهداف المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، والتحفيزات التي أقرتها الدولة لتشجيع الفلاحين والمستثمرين على الانخراط في برنامج توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الذرة الحبيبية ودوار الشمس من أجل تعزيز الانتاج الوطني وتقليص الواردات."

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