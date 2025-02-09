كلاب ضالة تهاجم مزرعة وتقتل 38شاة بالنعامة

في سابقة خطيرة هاجمت اليوم مجموعة من الكلاب الضالة مزرعة بضواحي بلدية مكمن بن عمار غربي النعامة وقتلت 38شاة وأصابت تسعة أخرى بعضات خطيرة . وحسب صاحب المزرعة الذي ظهر في حالة يرثى لها، فإن الكلاب التي هاجمت المزرعة في ساعة متأخرة من صباح هذا اليوم تواجدت بأعداد كثيرة صعب عليه إنقاذ مواشيه رغم صعوده على سطح المسكن ورشق الكلاب بالحجارة. وأمام هذه الكارثة يناشد هذا الموال السلطات الولائية والمديرية الوصية بتعويض خسائره . يبقى فقط أن نشير إلى أن مصالح البلدية تنقلت بشاحنة ونقلت المواشي الميتة لردمها كإجراء وقائي. وقد كان لهذه الحادثة الخطيرة ردود أفعال تقاطعت في المخاوف والمطالب بحملة إبادة لهذه الكلاب التي تحولت إلى خطر حقيقي وهاجس يهدد سلامة المواطنين في هذه البلدية.