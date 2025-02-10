هولوكوست أمريكي في غزة

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، بإنزال "الجحيم" على غزة، إن لم تطلق المقاومة ما تبقى من الأسرى الصهاينة قبل السبت المقبل.

بلغة قائد مافيا، تحدث ترامب في البيت الأبيض أمام عدد من الصحفيين، متوعدا بتدمير ما تبقى من المباني في القطاع الفلسطيني، ليسهل عليه أمر بناء منتجعات. وسارع الصهيوني، إيتمار بن غفير، إلى القول: "ترامب محق يجب أن نعود للتدمير".

وقال ترامب إن لم يتم إطلاق، يوم السبت المقبل، كل الأسرى، وليس 2 أو 3، فيمكن اعتبار وقف إطلاق النار قد انتهى.. وواصل: "سأتفق مع نتنياهو لتحديد توقيت العودة إلى القتال".

كما ابتز ترامب، خلال هذه التصريحات، بطريقة مباشرة، كلا من الأردن ومصر، قائلا: "إن لم يقبلا استقبال الفلسطينيين، فسنوقف مساعداتنا للبلدين".

وكانت حركة المقاومة "حماس" أعلنت، أمس الإثنين، أنها لن تسلم الأسرى، يوم السبت، إن لم يقم الاحتلال باحترام بنود الاتفاق بأثر رجعي، بإدخال كمية المساعدات المتفق عليها، وأيضا السماح للسكان بالعودة إلى ديارهم في شمال القطاع.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، مجرم تل أبيب، بنيامين نتنياهو، عمل كل ما بوسعه لإفشال المرحلة الثانية من الاتفاق، برفض التفاوض حولها، وسط غضب أهالي الأسرى، الذين اتهموه بإفشالها (صفقة التبادل) لإنقاذ نفسه.