رئيس بالنيابة لاتحادية كرة اليد

قرر المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكره اليد، في جلسة استثنائية، عقدها مساء أمس الإثنين، إعلان شغور منصب رئيس الاتحادية، وتنصيب عبد القادر قاضي رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بالنيابة.

وحسب بيان الاتحادية "تم تثبيت تاريخ الجمعية العامة العادية بيوم الجمعة 28 فيفري 2025، وتحديد تاريخ الجمعية العامة الانتخابية بيوم الخميس 6 مارس 2025.

من جهته، قرر المكتب الدعوة لعرض ترشح وطني ودولي لمنصب مدير تقني وطني، والدعوة لعرض ترشح وطني لمنصب مدير المنتخبات الوطنية.

إلى جانب الدعوة لعرض ترشح وطني ودولي لمنصب مدرب وطني للمنتخب الوطني رجال. يشار إلى أن شغور منصب رئيس الاتحادية، جاء بعد استقالة كريمة طالب من المنصب، بسبب إقصاء المنتخب الوطني لكرة اليد في الدور الأول من المونديال الشهر الماضي.