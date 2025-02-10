"جمجوم فارما" تقدم ضمانا لمشروعها في الجزائر

أعلنت شركة "جمجوم فارما" للأدوية عن قيام مشروعها المشترك في الجزائر "جمجوم ألجيريا"، بتجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة، قصيرة الأجل، مع مصرف السلام الجزائر، بمبلغ 55,3 مليون ريال، مضيفة أنها قدمت ضمانا للبنك وفقا للقانون الجزائري، وبما يتناسب مع حصة الشركة في المشروع المشترك.

وقالت الشركة في بيان لموقع الشركة القابضة "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها لدعم إصدار هذه التسهيلات، قدمت ضمانا للبنك وفقا للقانون الجزائري وبما يتناسب مع حصة الشركة في المشروع المشترك، وستضمن الشركة مبلغ 980 مليون دينار جزائري، ما يعادل تقريبا 27,1 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن الغرض من التسهيلات المصرفية هو تمويل متطلبات رأس المال العامل قصير الأجل. وأضافت أن الضمان السابق الموقّع لصالح البنك، حسب الإعلان المؤرخ في 22 نوفمبر 2023، بمبلغ 666,4 مليون دينار جزائري، ما يعادل 18,5 مليون ريال سعودي، لم يعد ساريا.

وتتخصص "جمجوم فارما" في تصنيع أدوية قطرات العيون وأدوية الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي والتنفسي والمضادات الحيوية ومثبطات الألم وأدوية القلب، وتستهدف التوسع في أدوية أمراض السكري والجهاز العصبي، وتوفر أدوية تتميز بالجودة وأسعار تنافسية.