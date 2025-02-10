"أغروديف" تشرع في بيع منتجاتها بأسعار مخفضة

تشرع الشركة القابضة للصناعات الغذائية "أغروديف" وفروعها، في 15 فيفري الجاري، في بيع منتجاتها على مستوى الأسواق الجوارية بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، ضمن مساعيها لضمان التموين بالسلع الأساسية بأسعار معقولة، في شهر رمضان المقبل، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الصناعة.

ويأتي ذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الوزارة، في إطار التحضيرات لشهر رمضان، مع مسؤولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية "أغروديف" بجميع فروعها، والشركة القابضة "مدار" عبر فرعها المتخصص في الصناعات الغذائية والفلاحية.

وخلال هذا اللقاء، تم عرض البرنامج التمويني والتدابير والتحضيرات الأخيرة للشركتين القابضتين لشهر رمضان، كل في مجال اختصاصه، للمساهمة في ضمان وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، خلال الشهر الفضيل، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والذي أكد على ضرورة ضمان الوفرة في الأسواق ومكافحة المضاربة.

وفي هذا السياق، شدد غريب على ضرورة الالتزام بالبرنامج المسطر من حيث آجال التموين والجودة، للمساهمة في تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، بصفة متواصلة وبأسعار معقولة، تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، حسب البيان.

وتطرق الوزير أيضا إلى "ضرورة تعزيز تواجد أغروديف في الأسواق الجوارية ومضاعفتها، إذ سيشرع المجمع، ابتداء من 15 فيفري، في تسويق منتجاته في 167 سوقا جوارية وبتخفيضات تصل إلى 15 بالمائة، والتي تضاف إلى نقاط البيع الخاصة بالمجمع، والمقدر عددها بـ420 والمساحات الكبرى".

وأكد غريب، بالمناسبة، على أهمية تعزيز نشاطات المجمع الاجتماعية لترقية التضامن والتكافل بمناسبة شهر رمضان، يضيف البيان.