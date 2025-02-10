الشلف: مروج المهلوسات في قبضة الشرطة

أطاحت شرطة عين أمران، بأمن ولاية الشلف، حسب ما أفاد به بيان أمني، اليوم الثلاثاء، بمروج المواد المخدرة بالمدينة، وحجزت أزيد من 350 قرصا مهلوسا، ومبلغا ماليا من عائدات الترويج.

وقد كللت الأبحاث والتحريات الميدانية بتحديد هوية المشتبه به البالغ من العمل 31 سنة، إذ تم توقيفه بوسط المدينة، متلبسا بحيازة أقراص مهلوسة مهيأة للبيع.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مسكن المشتبه به، حيث تم حجز كمية إجمالية قدرت بـ352 قرصا من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قارب 22 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وقد أنجز ملف ضد الموقوف وأحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة بوقادير، التي خصته بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية.