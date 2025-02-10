الصهاينة أخلوا باتفاق وقف إطلاق النار

في وقت يهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، بعد قرار المقاومة تأجيل تسليم الأسرى بسبب إخلال الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت يومية "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين صهاينة، بأن ما قالته "حماس" صحيح.

وجاء في تقرير الجريدة الأمريكية، صادر اليوم الثلاثاء، "حديث حماس دقيق عن عدم وفاء إسرائيل بوعودها في المرحلة الأولى".

وكشفت المصادر الصهيونية في حديثها لـ"نيويورك تايمز": "إسرائيل لم تلتزم بإرسال مئات آلاف الخيام لغزة ضمن إمدادات أخرى".

في المقابل، أكدت أن "حماس" من جهتها التزمت بكل بنود الاتفاق في مرحلته الأولى، وأشارت إلى أنه "سيصعب التحجج بإخلال حماس بالاتفاق لاستئناف الحرب".

من جهتها، قالت قناة "الجزيرة" القطرية، نقلا عن مصادر، إن الاحتلال لم يلتزم بإدخال الوقود، وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى أن "الاحتلال منع إدخال 50 شاحنة وقود إلى غزة يوميا، وفق البروتوكول الإنساني، وما دخل يقل بـ50% عن الاتفاق.

كما منع الاحتلال دخول الوقود التجاري رغم ما نص عليه البروتوكول الإنساني، ورفض أيضا صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني والبلديات لتأهيل الطرق ورفع الأنقاض".

وحسب تقرير القناة الإخبارية، لم يدخل القطاع سوى 53147 خيمة من أصل 200.000 متفق عليها، ولم يدخل أي كرفان (شاليات) من أصل 60000.

كما منع دخول آليات رفع الركام لانتشال الجثث "فلم نسجل سوى دخول 4 آليات فقط، منذ وقف إطلاق النار يوم 19 جانفي الماضي" حسب ما أضافت مصادر قناة "الجزيرة"، هذا كله تجاهله دونالد ترامب وهو يتوعد بما أسماه "جحيم" ينتظر غزة إن لم يتم إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة، منتصف نهار السبت المقبل. وفصل قائلا بكل غطرسة "سيتم تدمير ما تبقى من المباني" لتسهيل عملية بناء المنتجعات التي يحلم بها في غزة.