استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، والوفد المرافق له، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وعن الجانب العماني، حضر اللقاء وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الصحة، الدكتور هلال بن علي السبتي، وسفير سلطنة عمان بالجزائر، بن ناصر البداعي، حسب البيان.

وأدلى رئيس جهاز الاستثمار العُماني بتصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية كشف فيه عن مشاريع استثمارية واعدة بين الجزائر وعُمان في المستقبل القريب.

وقال عبد السلام بن محمد المرشدي في التصريحات التي نقلتها رئاسة الجمهورية : "تشرفنا بمقابلة رئيس الجمهورية الذي أبدى ترحيبه بجميع أوجه التعاون بين سلطنة عمان والجزائر في مختلف القطاعات".

وأضاف ذات المتحدث: "في الحقيقة سعدنا جدا بعد ما أكد لنا فخامته أنه مطلع على جميع الملفات والقطاعات المشتركة وأبدى توجيهاته بالدعم وتوفير كل ما هو لازم لإنجاح هذه المشاريع المشتركة".

وختم: "نأمل خلال الأسابيع والأشهر القادمة أن نقوم بتحديد مجموعة من المشاريع في القطاعات الأساسية في البداية وهي قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعات الدوائية".