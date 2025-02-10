مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء "سيرى النور قريبا"

أكد وزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز لجمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مخرجات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، تبشر بأن هذا المشروع القاري الاستراتيجي "سيرى النور قريبا".

وقال الوزير النيجيري، خلال تصريح صحفي مشترك مع وزير الدولة وزير الطاقة المناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورِية النيجر، صحابي عومارو، في ختام الاجتماع: "لقد قدمت الدول الثلاثة التي شكلت فريق العمل الخاص بالمشروع عددا من التوصيات وافقنا عليها، وهو ما يشير إلى أن المشروع سوف يرى النور".

وبعدما أبرز الطابع الحيوي لهذه المنشأة الطاقوية القارية التي تساهم في دعم تطوير اقتصاد إفريقيا وتنويعه، هنأ إكبيريكبي كلا من الجزائر والنيجر على "الخطوة الجديدة" التي قطعها مسار تجسيد المشروع المشترك.

وأضاف أن الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء الطاقة للبلدان الثلاثة كان "مثمرا" بفضل "روح التعاون السائدة"، مبرزا من جهة أخرى أهمية استغلال القدرات الغازية الكبيرة التي تمتلكها كل من الجزائر ونيجيريا من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ونوه وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، بدوره بمخرجات الاجتماع الثلاثي، مبرزا أن كلا من الجزائر والنيجر ونيجيريا لها "مصالح ومصير ومستقبل مشترك" وأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعد "بحق منشأة مندمجة" للقارة الإفريقية.

من جهته جدد عرقاب التأكيد على الطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه المشروع بالنسبة لإفريقيا ككل والذي من شأنه نقل من 20 لى 30 مليار م3 سنويا من الغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو الأسواق الدولية لاسيما أوروبا.

وأوضح الوزير أن الاجتماع سمح للوزراء المشاركين بالتطرق إلى عدة نقاط تسمح "بالمضي قدما في إنجاز هذا المشروع"، مضيفا أن اللقاء شكل فرصة لتأكيد الجزائر على ''التزامها بتوفير كافة الامكانات اللازمة والظروف الملائمة لإنجاحه، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد التزام الجزائر بالتعاون الإفريقي في المجال الاقتصادي لازدهار القارة".

وأضاف عرقاب أن ''هذا المشروع الطاقوي الهام والاستراتيجي يجسد التعاون بين الدول الإفريقية للولوج إلى الأسواق العالمية في مجال توريد الغاز الطبيعي''.

ووقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر، اليوم الثلاثاء، في ختام الاجتماع الوزاري، اتفاقيات تسمح بتسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويتعلق الأمر بعقد خاص بتحيين دراسة الجدوى للمشروع، وقعه وزراء الطاقة للدول الثلاثة، وعقد التعويض واتفاقية "عدم الافصاح" (NDA) وقعه مسؤولو شركات الطاقة لنفس الدول.