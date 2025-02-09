وفاق سطيف يسقط بهدف قاتل (فيديو)

افتتح وفاق سطيف مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى بهزيمة في البيض أمام المولودية المحلية، فيما حققت جمعية الشلف فوزا مهما على حساب نادي بارادو.

وفي ثاني مقابلة له بعد عودته إلى العارضة الفنية لنسور الهضاب خلال الميركاتو الشتوي، مني التقني التونسي نبيل الكوكي بأول خسارة بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله خير الدين بن عمران بتسديدة محكمة خادعت الحارس بوسدر.

هذه النتيجة تجعل الوفاق يتقهقر بمرتبة في جدول الترتيب (المركز الثامن، 21 نقطة) في حين يبتعد أبناء الجنوب شيئا فشيئا عن منطقة الخطر بعد بداية موسم صعبة جدا، حيث أصبحوا في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، مؤقتا.

في مقابلة أخرى أجريت اليوم، واصل أشبال المدرب سمير زاوي نتائجهم الإيجابية وأطاحوا بضيف ثقيل على ملعب محمد بومزراق في الشلف.

وباغتت جمعية الشلف النادي العاصمي بهدفين مبكرين في الدقيقتين 10 و16 من إمضاء المحترفين إيدوارد وأقباقنو على التوالي، وهي النتيجة التي انتهت عليها المواجهة رغم بعض محاولات أشبال المدرب بلال دزيري.

وارتقى "الجوارح" إلى المرتبة الخامسة برصيد 23 نقطة مناصفة مع منافس اليوم، وستستكمل الجولة أيام الأربعاء، الخميس والجمعة وتشهد مواجهات مثير أبرزها "الكلاسيكو" الذي سيحتضنه ملعب 5 جويلية بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.

الثلاثاء 11 فيفري 2025:

جمعية الشلف - نادي بارادو 2-0

مولودية البيض - وفاق سطيف 1-0

الأربعاء 12 فيفري 2025:

شبيبة الساورة - مولودية وهران

شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة

الخميس 13 فيفري 2025:

ترجي مستغانم - شاب قسنطينة

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل

الجمعة 14 فيفري 2025:

نجم مقرة - أولمبيك أقبو

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر

الترتيب: نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 28 15

2. شباب بلوزداد 26 15

3. اتحاد الجزائر 25 15

-- شبيبة القبائل 25 15

5. شباب قسنطينة 23 15

-- نادي بارادو 23 16

-- جمعية الشلف 23 16

8. وفاق سطيف 21 16

9. اتحاد خنشلة 20 15

--. مولودية البيض 20 16

11. أولمبيك آقبو 18 15

--. مولودية وهران 18 15

13. شبيبة الساورة 16 15

14. نجم مقرة 15 15

15. ترجي مستغانم 13 15

16. اتحاد بسكرة 12 15.

رئيس الجمهورية يستقبل وزيري الطاقة لنيجيريا والنيجر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للموارد البترولية والغاز للجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر هذا اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، يضيف البيان نفسه.

نتائج وترتيب مجموعة وسط-شرق:

نتائج وترتيب مجموعة وسط-غرب:

صفاء خميس مليانة - أمل الأربعاء 0 - 0

وداد مستغانم - مستقبل واد سلي 0 - 1

شباب المشرية - شبيبة تيارت 2 - 0

شباب تموشنت - رائد القبة 0 - 0

نصر حسين داي - نجم بن عكنون 2 - 2

غالي معسكر - مولودية سعيدة 1 - 1

شبيبة الأبيار - جمعية وهران 2 - 1

نجم القليعة - اتحاد بشار جديد 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 42 18

2. رائد القبة 37 18

3. شبيبة الأبيار 29 18

4. جمعية وهران 24 18

--. شبيبة تيارت 24 18

--. نصر حسين داي 24 18

7. وداد مستغانم 23 18

8. غالي معسكر 22 18

--.صفاء الخميس 22 18

--. أمل الأربعاء 22 18

--. شباب تموشنت 22 18

--. نجم القليعة 22 18

13. مولودية سعيدة 21 18

14. اتحاد بشار جديد 20 18

15. مستقبل واد سلي 17 18

16. شباب المشرية 11 18.