رئيس الجمهورية يستقبل وزيري الطاقة لنيجيريا والنيجر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للموارد البترولية والغاز للجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر هذا اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، يضيف البيان نفسه.

ووقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقيات تسمح بتسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويتعلق الأمر بعقد خاص بتحيين دراسة الجدوى للمشروع، وعقد التعويض واتفاقية "عدم الإفصاح" بين شركات الطاقة للدول الثلاث.

وتم التوقيع في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

ويعد أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة قارية استراتيجية تهدف لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر، مرورا بالنيجر، ليتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.