ميناء الجزائر .. تعليمات وزير النقل

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، جملة من التعليمات خلال زيارة ميدانية قادته إلى ميناء الجزائر، أبرزها تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، الرامية إلى اعتماد نظام عمل بالموانئ على مدار 24 ساعة.

وحسب بيان وزارة النقل، اطلع الوزير خلال الزيارة على مدى تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو 18، 19، 20، 21، وأعمال إعادة تهيئتها في إطار تحسين هذه المنشأة، واستمع إلى شروحات حول سير العمل والخطط التقنية المبرمجة من قبل مؤسسات الإنجاز.

كما قام الوزير –وفق ذات البيان- بتفقد أشغال تهديم وردم المخازن القديمة في إطار توسيع مناطق الشحن لاستقبال أكبر عدد من الحاويات.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز هذه المشاريع نظرا لأهميتها الكبيرة في تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مؤكدا عدم تسامحه مع أي تأخير في المواعيد.

وأسدى جملة من التعليمات تشمل العمل بنظام 24/24 ساعة، تعزيز الورشات بالموارد البشرية والمادية اللازمة ومضاعفة الجهود وتشكيل لجنة من مهندسين بالإدارة المركزية للمراقبة والقيام بزيارات تفتيشية ميدانية يومية (ليلية ونهارية) لورشات الأشغال.

كما شدد الوزير على ضرورة العمل بالتنسيق مع كل المتدخلين (عمال الميناء، الشرطة، الجمارك، متعاملين اقتصاديين) من أجل تسريع وتيرة معالجة الحاويات وتحقيق الأهداف المسطرة، وطالب مسيري الميناء بالحرص على تسليم الحاويات لأصحابها في أسرع الآجال.