"ملتزمون بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بشكل سريع"

أكد وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بشكل "سريع" بالنظر لأهميته التنموية لشعوب المنطقة.

وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، عقب استقباله برفقة وزير الدولة للموارد البترولية والغاز لنيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح عومارو أن الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، "سمح بالتوقيع على الوثيقة الأساسية التي ستمكن من بعث هذا المشروع المشترك ووضعه حيز التنفيذ".

وأضاف بالقول: "لدينا الآن الوسيلة والأداة التي ستمكننا من المضي قدما، بحيث تلتزم كل دولة بالمساهمة في وضع هذا المشروع التكاملي حيز التنفيذ، بشكل سريع كونه مشروعا مفيدا لشعوبنا".