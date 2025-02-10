معركة جديدة لإيمان خليف

تستعد البطلة الجزائرية إيمان خليف، لخوض معركة جديدة ضد الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأعلنت إيمان في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على الـ "فيسبوك"، أن فريقها القانوني يراجع الموقف بعناية وسيتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام حقوقها ومبادئ المنافسة العادلة.

وقالت إيمان عبر البيان، "لقد ناضلت لمدة ثماني سنوات من أجل حلمي، ثماني سنوات من التضحية والانضباط والمثابرة للوقوف على المسرح الأولمبي وتمثيل بلدي بفخر. لقد كسبت مكاني، وسأستمر في الوقوف بثبات في مواجهة أي تحدٍ".

وأضافت "لقد سلكت الطريق الصحيح لمدة عامين بينما تم استخدام اسمي وصورتي، دون إذن، لتعزيز الأجندات الشخصية والسياسية من خلال نشر وتوزيع الأكاذيب والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة. لكن الصمت لم يعد خياراً".

وتابعت "لقد وجهت رابطة الملاكمة الدولية، وهي المنظمة التي لم أعد مرتبطة بها والتي لم تعد اللجنة الأولمبية الدولية تعترف بها، اتهامات لا أساس لها من الصحة وكاذبة ومسيئة، واستخدمتها لتعزيز أجندتها. هذه مسألة لا تهمني فقط بل تهم المبادئ الأوسع للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة في الرياضة".

واستطردت "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، وسنسعى إلى جميع السبل القانونية المتاحة لضمان سيادة العدالة. لن أذهب إلى أي مكان. سأقاتل في الحلبة، وسأقاتل في المحاكم، وسأقاتل في نظر الجمهور حتى تصبح الحقيقة لا يمكن إنكارها".

وفي ختام البيان، وجهت ايمان، إلى مؤيديها، شكرها على وقوفهم بجانبها: قائلة: "أظل مركزة ومصممة ومستعدة لمواصلة تمثيل بلدي ورياضتي على أعلى مستوى".