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حملة منظمة لتشويه صورة الجزائر في العالم

11 فيفري 2025 ()

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كشف وزير الاتصال محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يحاولون تشويه صورة الجزائر، مؤكدا على "ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية التنموية لتحقيق النجاحات".

أبرز الوزير في مداخلة له تحت عنوان "الإعلام التنموي، أداة مساعدة لإنجاح التنمية بكل أبعادها"، خلال ندوة احتضنتها كلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر3، أهمية دور وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة الحملات العدائية والمغرضة الموجهة ضد بلادنا، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الاعلامية الوطنية لمسايرة مختلف التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الدولي.

وأضاف مزيان أن الإعلام "ينبغي أن يكون في مستوى الرهان لمرافقة جهود الدولة القائمة على خدمة المواطن ونشر الطمأنينة".

وتطرق الوزير إلى أهمية التخصص في مجال الإعلام من أجل "تحري المزيد من الدقة التي تمكن من الانتقال من المجهول إلى المعلوم"، مبرزا أن التكوين سيكون "آلية أساسية في هذه السيرورة".

وبغية تدعيم أكبر لتكوين الطلبة، أبرز الوزير ضرورة إيجاد "صيغ ميدانية لخلق ترابط بين الجامعة وبين المؤسسات الإعلامية"، لاسيما وأن الصحفي يحتاج في تكوينه --كما أضاف-- إلى "جزء قليل من الجانب النظري ليؤكد ما يستقيه من الميدان".

وأكد بنفس المناسبة على أهمية "الاطلاع على الأخلاقيات التي تؤطر الممارسة المهنية للتمكن من التفريق بين النقد والقذف".

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