جديد تصنيع السيارات

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، على تدشين وحدتين صناعيتين لدعم قطاعي البناء والصناعات الميكانيكية، من بينها وحدة جديدة لصناعة فرامل السيارات ببلدية أولاد موسى، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي في مجال الميكانيك وقطع الغيار.

كشف سيفي خلال زيارته إلى ولاية بومرداس، عن نية الوزارة إنشاء شبكة وطنية تجمع المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في صناعة قطع غيار السيارات، مشيرًا إلى أن لقاءات ستُعقد على مستوى الوزارة لتشكيل هذه الشبكة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بومرداس تحتضن 14,943 مؤسسة تنشط في مجالات الخدمات، الصناعة، البناء والأشغال العمومية، وتوفر نحو 92 ألف منصب عمل. فيما يقدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي بـ 2,812 مؤسسة، تعمل أساسًا في الصناعات الغذائية، الحديد والصلب، وصناعة الورق والخشب.