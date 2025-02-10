مصنع "تافاديس" لتكرير السكر يبدأ الإنتاج قريبا

أعلن وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، عن قرب انطلاق الإنتاج في مصنع "تافاديس" لتكرير السكر، التابع للشركة القابضة "مدار"، وذلك بعد تحويله إليها ضمن عملية استرجاع الأملاك المصادرة.

وتوقع الوزير خلال زيارته، إلى المنطقة الصناعية، في الأربعطاش بولاية بومرداس، أن يدخل المصنع المرحلة التجريبية بحلول نهاية مارس القادم، ليبدأ الإنتاج رسميًا بعد ذلك، مما سيساهم في خلق 1,200 فرصة عمل، منها 500 وظيفة مباشرة و700 غير مباشرة.

وأكد وزير الصناعة أن هذا المشروع يمثل إضافة هامة للصناعة الوطنية، حيث سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص إعادة تشغيل الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار الأملاك المصادرة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2,000 طن يوميًا من مختلف أنواع السكر المكرر، موزعة على 1,300 طن من السكر الأبيض، 200 طن من السكر البني، و450 طنًا من السكر السائل، مما يجعله أحد أكبر مشاريع تكرير السكر في البلاد.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لمجمع "مدار" عن طموح المجموعة لتوسيع المشروع بإنشاء مصنع مماثل لإنتاج السكر من الشمندر السكري في ولاية ورقلة، والذي يُتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الثلاث سنوات المقبلة.