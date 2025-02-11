وصول 95 حاوية محملة باللحوم الحمراء

وصلت باخرة قادمة من أمريكا الجنوبية محمّلة بـ 95 حاوية تضم أكثر من 3 آلاف طن من اللحوم الحمراء، تخص 15 متعاملا اقتصاديا، ليتم تفريغها خلال الأيام المقبلة بعد القيام بالإجراءات الإدارية والجمركية، ضمن برنامج استيراد أكثر من 50 ألف طن من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

أكد رئيس فيدرالية مستوردي اللحوم الحمراء الحاج، سفيان بحبو، في تصريح لـ"الخبر"، تسخير الدولة إمكانيات معتبرة لاستيراد أكثر من 50 ألف طن من اللحوم الحمراء لتموين السوق بهذه المادة الأساسية وضمان توفيرها بأسعار في متناول المستهلك تحسبا لشهر رمضان الفضيل، بتسخير حوالي 170 مستورد ومتعامل اقتصادي، إضافة إلى الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار" والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية "ساربا" لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة بالعظام وبدون عظام وحتى العجول الموجهة للذبح، مع اقتراح امتيازات جمركية وضريبية من خلال حقوق جمركية منخفضة وإلغاء القيمة المضافة لاستيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها وتقديم تسهيلات إدارية.

وأشار المتحدث إلى اتخاذ الحكومة هذا العام إجراءات استباقية منذ 6 أشهر كاملة وتسطير برنامج مشترك من طرف وزارتي الفلاحة والتجارة، بإشراك المتعاملين العموميين والخواص وإعداد ورقة طريق منذ شهر سبتمبر الفارط لضمان تموين منتظم وكاف من اللحوم الحمراء والبيضاء في شهر رمضان الكريم، حيث ينتظر، حسب المتحدث، استيراد أكثر من 50 ألف طن من اللحوم الحمراء وإمكانية رفع هذه الحصة في حال تسجيل زيادة طلب السوق لضمان احتياجات المواطنين.

وأكد بحبو وصول شحنة معتبرة إلى الموانئ الجزائرية، تضم 95 حاوية قادمة من أمريكا الجنوبية، تخص 15 متعاملا ومستوردا من عدة ولايات، ينتظر تفريغها بعد استكمال الإجراءات الإدارية والجمركية لتسويقها عبر مختلف ولايات الوطن، قصد ضمان توفيرها للمواطن. مشيرا أن هوامش الربح محددة من طرف الحكومة على أساس 4 بالمائة للمستورد من سعر التكلفة و5 بالمائة لتاجر الجملة و8 بالمائة لتاجر التجزئة، الأمر الذي يجعل سعر الكيلوغرام من اللحوم بدون عظام التي يتم استيرادها من أمريكا الجنوبية في حدود 1200 دينار و1350 دينار للكيلوغرام للحوم الحمراء بالعظام المستوردة من أوروبا، بينما تسوّق لحوم الغنم المستوردة مابين 1900 و2000 دينار للكيلوغرام.

وأوضح رئيس الفيدرالية، أن عملية استيراد اللحوم الحمراء من أمريكا الجنوبية، قد تستغرق مابين الشهر إلى شهر ونصف لذبح العجول ونقلها إلى الجزائر، مؤكدا تحديد مدة الصلاحية من 90 يوما إلى 120 يوما، مما يوفر هامشا للنشاط للمتعامل الاقتصادي، خصوصا في حال تأخر وصول الشحنات بسبب التقلبات الجوية في عرض البحر. وأضاف المتحدث أن الحكومة سمحت باستيراد العجول الموجهة للتسمين في سياق الجهود لتعزيز الثروة الوطنية من اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد في ظل الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.

للإشارة، فقد حددت وزارة التجارة استيراد 12356 طن من اللحوم الحمراء في شهر جانفي، واستيراد 18165 طن في شهر فيفري، و20050 طن من اللحوم الحمراء في شهر مارس، بتحديد آجال تجسيدها مسبقا حسب الأهداف المسطرة وفق احتياجات السوق، لاسيما مع حلول شهر رمضان الفضيل.