توقيف "مؤثرتين" بوهران

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية وهران، من توقيف مؤثرتين صاحبتي حسابات عبر منصة إنستغرام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد به بيان لشرطة وهران.

وأوضح البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن "قضية الحال جاءت بعد رصد فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمعنيتين، تروجان فيها لمحتواهما اللاأخلاقي في بث مباشر عبر أحد التطبيقات".

وأضاف البيان أنه "وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول الفيديوهات، إذ تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في الجريمة".