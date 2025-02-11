الهلال الأحمر: إطلاق حملة تضامنية خاصة بشهر رمضان

أطلق الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الأربعاء، من البليدة، حملته التضامنية الكبرى الخاصة بشهر رمضان، بتوزيع أزيد من 400 طن من المساعدات الغذائية عبر مختلف الولايات، حسب ما أفاد به بيان الهلال الأحمر.

وأشرفت على هذه العملية، التي انطلقت من المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري الكائن بالبليدة، رئيسة المنظمة، ابتسام حملاوي، التي أكدت أنها تشمل توزيع أزيد من 400 طن من المواد الغذائية ومساعدات متنوعة لفائدة مختلف ولايات الوطن.

وتهدف هذه العملية التي تبقى متواصلة إلى نهاية الشهر الجاري، حسب المتحدثة، إلى دعم العائلات المستحقة عبر مختلف ولايات الوطن. كما تأتي لتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.