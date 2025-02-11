وفد من حماس يصل القاهرة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، وصول وفد برئاسة خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إلى القاهرة. وأوضحت حركة المقاومة، في بيان لها، أن "الوفد بدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء".

وفي وقت سابق من اليوم، ثمّنت حركة المقاومة موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، قائلة: "نثمّن مواقف الأشقاء في الدول العربية، وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية".

وأكدت حركة المقاومة أن الفلسطينيين سيظلون متمسكين بأرضهم ووطنهم، ولن يقبلوا بأي حل ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

للإشارة، أعلنت حركة حماس، يوم الإثنين، تعليق تسليم الأسرى إلى أجل غير مسمى، ما لم يلتزم الاحتلال باحترام بنود الاتفاق، ما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إعلانه "فتح أبواب الجحيم" على غزة، ما لم تطلق حماس جميع الأسرى قبل منتصف نهار السبت المقبل.