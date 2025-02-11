خطأ في الترجمة.. هذه حقيقة ما قاله ملك الأردن بشأن خطة التهجير

اعترف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فوزي العشماوي، بوقوع خطأ جوهري في ترجمة تصريح للملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح العشماوي أن الترجمة المتداولة في وسائل الإعلام العربية "سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع"، كانت غير دقيقة، مؤكدا أن النص الصحيح للتصريح هو: "من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع".

وأضاف الدبلوماسي المصري في اعتذاره، بعد أن نشر النسخة الخاطئة: "هذا فارق ضخم، ولو كان الأخير هو النص الصحيح، فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه". وكان العاهل الأردني قد التقى ترامب في البيت الأبيض، وصرح بأن المملكة قادرة على استقبال 2000 طفل من المرضى في قطاع غزة، وتابع الملك حول وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، مشددا على أن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة".

وعلق متابعون على لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بأنه كان لقاء دبلوماسيا، كرر خلاله ترامب حديثه عن "خطته لتهجير الفلسطينيين من غزة".

وفور نهاية اللقاء، جدد الملك عبد الله الثاني، عبر منصة "إكس"، معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، بعد أن اجتمع بترامب بالبيت الأبيض، حيث دافع الرئيس الأمريكي عن مقترحه لتطوير القطاع، بعد نقل سكانه إلى دول أخرى.

وأضاف العاهل الأردني، بعد محادثاته مع ترامب: "شددت على أن التزامي الأول هو الأردن واستقراره ورفاه الأردنيين"، وأوضح أن رفض تهجير الفلسطينيين هو موقف عربي مشترك.

وشدد الأردن، اليوم الأربعاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا إمكانية إعادة بناء غزة من دون مغادرة سكانها. وقال رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، إن موقف بلاده واضح وثابت بشأن التهجير، "فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه". وأضاف أن الأردن يعمل مع الدول العربية لصياغة "موقف عربي موحد" لإعادة إعمار قطاع غزة.