حالة طوارئ في شباب بلوزداد

لجأ حارسا شباب بلوزداد، مصطفى زغبة وبديله فريد شعال، إلى مقاطعة فريقهما، قبيل المواجهة التي سيخوضها، عشية اليوم، بملعب نيلسون مانديلا، أمام اتحاد خنشلة.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن قرار الحارسين زغبة وشعال كان نتيجة مباشرة للكلام الذي قاله رئيس مجلس الإدارة، مهدي رابحي، خلال اجتماع عقده، أمس، وتحدث خلاله عما وصفه بأخطاء في تسيير التشكيلة، ومنها عدم منح الفرصة للحارس الشاب رضوان معاشو، على الأقل، في مباراة نهائي الكأس الممتازة، أمام مولودية الجزائر، نظرا لبراعته في ضربات الترجيح.

وبحسب ذات المصدر، فإن زغبة قرر المغادرة مباشرة، فيما تحجج شعال بالإصابة للغياب بدوره عن مباراة اليوم.

وأمام هذا الظرف الطارئ، لجأ الطاقم الفني إلى استدعاء الحارس الثالث، رضوان معاشو، ومعه حارس فريق الرديف، للمشاركة في مباراة خنشلة، بالتوازي مع مساع حثيثة من بعض المسيرين لإقناع الثنائي المقاطع بالعودة سريعا، قبل أن ينتشر الخبر، ويضاف إلى سلسلة المهازل التي يعرفها الفريق، والتي كان آخرها رحيل محمد عزي مجانا إلى نادي "مخاشكالا" الروسي.