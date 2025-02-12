إعذار لقناتين تلفزيونيتين

وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إعذارا لقناتي "الحياة" و"الشروق"، وذلك على إثر مخالفتهما التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال السمعي البصري من خلال بث أخبار تتضمن "ادعاءات وبيانات مغلوطة"، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للسلطة.

وأوضح ذات البيان أن "السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وفي إطار ممارستها لصلاحياتها الرقابية المخولة قانونا، سجلت تقصيرا من قناتي الحياة والشروق يخل بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال السمعي البصري، من خلال بثهما لأخبار اقتصادية وسياسية ودولية تتضمن ادعاءات وبيانات وعروض كاذبة ومغلوطة من شأنها تضليل الجمهور، دون اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية".

وفي هذا الصدد، أكدت السلطة أنه "يتوجب على كل القنوات أن تلتزم في جميع برامجها، سيما الإخبارية، بمعايير الموضوعية والتأكد من صحة المعلومة والحرص على خلوها من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة"، معتبرة أن "القناتين لم تسهرا على احترام هذه المبادئ بما يقتضيه الواجب المهني والأخلاقي والقانوني".

وأشارت إلى أنه "بعد الاستماع إلى ممثلي القناتين التلفزيونيتين المعنيتين ومواجهتهما بالوقائع محل هذه المخالفات، قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة الحياة وقناة الشروق".

وعليه "تم رسميا اليوم إعذار القناتين المذكورتين أعلاه لحملهما على الامتثال في أجل 48 ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة، لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-250، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري"، وفقا لذات البيان.

كما أنذرت السلطة القنوات المعنية أنه "في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد، ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها، كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة طبقا للمادتين 76 و77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري".