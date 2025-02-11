دراسة لربط ولاية البويرة بمحطات تحلية مياه البحر

ترأس والي البويرة، عبد الكريم لعموري، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لعرض دراستين متعلقتين بمشروعي تحويل المياه انطلاقا من محطتي تحلية مياه البحر ببومرداس وبجاية.

وحسب بيان ولاية البويرة فإن المشروعين يندرجان في إطار تعليمات رئيس الجمهورية لتجسيد استراتيجية الدولة لمجابهة العجز ودعم قدرات التزود بالماء الشروب للساكنة.

هذا وبعد عرض الدراسة المتعلقة بمشروع تحويل المياه انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات ولاية بومرداس، تم التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط منها الدراسة الجيوفيزيائية عبر منطقة ازبربر وإنجاز 03 أبار ارتوازية استكشافية التي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 18 فيفري 2024، الاقتراح المتعلق بإنجاز حاجز جوفي لتخزين المياه في منطقتي واد بوعمود وواد جمعة بالأخضرية الذي يسمح بتخزين 15 مليون م3، دراسة التزود بالماء الشروب لبلديتي الحجرة الزرقاء وديرة وكذا المنطقة الصناعية بديرة انطلاقا من حوض "برين" في ولاية الجلفة.

أما بالنسبة للدراسة المتعلقة بمشروع تحويل المياه انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بولاية بجاية، فقد أكد الوالي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية: بالإضافة إلى 16 بلدية ممونة انطلاقا من نظام سد تلسديت، تدعيم تزويد 14 بلدية أخرى ممونة حاليا من سد كدية أسردون بعد استكمال مشروع الربط بين نظامي السدين، الاستفادة من المياه الجوفية لعنصر "أبركان" حيث تقارب نسبة تدفقه في فصل الشتاء 1000 م3 في الثانية، المياه الضائعة لواد البارد وواد زيان التي تبلغ حوالي 20 مليون م3 في السنة والربط بين نظام سد تلسديت ببشلول وسد لكحل بعين بسام.

هذا وأعلن الوالي عن تشكيل لجنة ولائية مكونة من مختلف القطاعات والبلديات ومكاتب الدراسات لمعاينة مساري المشروعين ورفع جميع العراقيل المحتملة خلال عملية التنفيذ وتسليم المشروع في الآجال المحددة.