بداري يكرم طالبة متوجة في قطر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، على حفل تكريم الطالبة سارة مفرج، المتحصلة على ميدالية ذهبية في مسابقة نظمت مؤخرا بدولة قطر خلال المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي والمائي.

وقد شاركت الطالبة، سارة مفرج من جامعة قسنطينة 3، في هذا المؤتمر، الذي جرى من 4 إلى 7 فيفري بمشروع حول "تحسين زراعة الأزولا والعدس المائي في أحواض لإنتاج العلف".

وبمناسبة هذا التكريم أشاد الوزير بجهود الطالبة التي، كما قال، تمكنت من تحويل معارفها وقدراتها الفكرية إلى منتوج قابل للاستهلاك والمتمثل في علف المواشي والأسماك.

من جهتها، نوهت الطالبة الحائزة على الميدالية الذهبية في هذه التظاهرة، بمجهودات الدولة الجزائرية في تشجيع البحث العلمي وتعزيز دور الجامعة الجزائرية في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن تجسيد مشروعها في مؤسسة مصغرة من شأنه المساهمة في توفير الأعلاف للمواشي، الأسماك والدواجن، مما سينعكس بالإيجاب على تكلفتها ووفرتها.