"إيتوزا" تطلق خدمة جديدة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن فتحها خدمة المراقبة التقنية للمركبات ابتداء من 16 فيفري الجاري، وذلك في إطار تنويع نشاطاتها.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة موجهة لفائدة مالكي السيارات الخاصة وكذا المؤسسات، لافتة إلى أنها تخص مركبات الوزن الثقل والخفيف معا، حسب البيان.

وتوفر "إيتوزا" خدمة المراقبة التقنية على مستوى المنطقة الصناعية واد السمار بالجزائر العاصمة، أين يوجد "فريق من الخبراء من ذوي المهارات والمعرفة رفيعة المستوى، مصحوب بأحدث التقنيات التشخيصية التي تضمن السلامة واحترام البيئة"، وفقا للبيان نفسه.