تربية: جديد انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية

أفرجت وزارة التربية، عن المنشور الخاص، بالمرحلة الثانية، من انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية للتربية، حيث شددت على أن جميع الوثائق المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء اللجان، من الأرضية الرقمية للقطاع، تتم عبر حساب مدير التربية، "دون سواه"، لا سيما قائمة الناخبين، "وكل وثيقة يتم تداولها في هذه العملية خارج هذا النظام، تعد ملغاة وعديمة الأثر".

وبناء على الرزنامة الجديدة، تنطلق عملية الانتخاب يوم الخميس 13 فيفري 2025، وإلى غاية 2 مارس 2025.

ويتم توزيع المنشور الخاص بالمرحلة الثانية لانتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية للتربية، حسب المنشور الموجود بحوزة " الخبر"، على مديري المؤسسات التعليمية، ومسؤولي المكاتب الولائية للنقابات المعتمدة، مع الإشهار الواسع له، لا سيما عبر المواقع الإلكترونية لمديريات التربية، بتاريخ 13 فيفري الجاري، من طرف مدير التربية، ومدير المؤسسة.

تأتي بعدها مرحلة انطلاق عملية التحسيس وشرح المنشور لمندوبي المؤسسات التعليمية، وإيداع الترشيحات لدى الخلية المنصبة بمديرية التربية، أو لدى مديري المؤسسات التعليمية، بالنسبة لولايات الجنوب الكبير، والولايات المستحدثة، خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد على الساعة الثامنة، صباحًا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثانية مساءً.

ويتم تسليم قوائم الملاحظين، من طرف النقابات المعتمدة، إلى مصالح مديريات التربية، الخلية، حيث تتزامن هذه العملية مع مرحلة الترشيحات، 16 فيفري إلى الثلاثاء 17 من نفس الشهر.

بعدها، يتم إشهار قائمة المترشحين المقبولين وقائمة المترشحين المرفوضين، وتقديم الطعون، من طرف مدير التربية، يوم الأربعاء 19 فيفري، ثم دراسة الطعون، إن وجدت، والفصل فيها من قبل لجنة الطعن الولائية، برئاسة مدير التربية، على أن يتم تبليغ المعنيين، عن طريق مديري المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 20 فيفري الجاري.

وتفتح مراكز الانتخاب على الساعة الثامنة والنصف، صباحًا، يوم الثلاثاء 25 فيفري، لانتخاب أعضاء اللجنة الولائية، في حدود ثلاثة، لكل طور، وكذا عضوين إضافيين، عن كل مرحلة، وتنتهي وجوبا على الساعة الواحدة، بعد الزوال.

ثم بعدها، فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية وإشهارها في انتظار نتائج الطعن، حيث يُبلغ رئيس المركز، نسخة من محضر الفرز للخلية المنصبة، على مستوى مديرية التربية قبل الساعة الرابعة والنصف، فإيداع الطعون، إن وجدت، فور الإعلان عن النتائج وتقديمها لرئيس مركز الانتخاب قبل الساعة الخامسة.

وتتواصل العملية بدراسة الطعون من طرف لجنة الطعن الولائية وإعلان النتائج النهائية، والتي تعتبر غير قابلة للطعن، وإشهار القائمة النهائية لأعضاء اللجنة عبر كل الوسائل المتاحة، مع انتخاب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس الأول والثاني، وإيداع الطعون، إن وجدت، في عملية انتخاب رئيس اللجنة الولائية ونائبيه الأول والثاني، فور الانتهاء من العملية، وتقديمها لرئيس مركز الانتخاب قبل الساعة الثانية زوالا.

بعد ذلك، يتم الفصل في الطعون من قبل لجنة الطعن وإشهار نتائج المداولات، وفي الطعون، وإشهار القائمة النهائية لأعضاء اللجنة والمتضمنة الرئيس ونائبيه وإشهارها بالموقع الإلكتروني للمديرية.