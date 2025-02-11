الساورة تعمق جراح "الحمراوة" (فيديو)

تغلبت شبيبة الساورة، مساء اليوم الأربعاء، على الضيف مولودية وهران بنتيجة هدفين مقابل صفر في إطار الجولة السادسة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وانتظر المحليون العشر دقائق الأخيرة من أجل هز شباك الحارس رحماني، حيث وقع أسامة بن طالب الهدف الأول بطريقة عالمية في الدقيقة الـ 80 قبل أن يقضي اسماعيل سعيدي على آمال "الحمراوة" بهدف ثان في الوقت بدل الضائع بعد تنفيذ ضربة جزاء.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لنادي عاصمة الغرب الجزائري (اثنتان في البطولة وواحدة في كأس الجمهورية) ما جعله يتقهقر إلى المرتبة الـ 13 برصيد 18 نقطة، في المقابل يرتقي نسور الجنوب إلى المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة في انتظار استكمال بقية مقابلات الجولة.