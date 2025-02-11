هيدروجين: اهتمام إسباني بالاستثمار في الجزائر

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام للشركة الإسبانية "كولارغي"، كيريل لياتس، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

وخُصص هذا اللقاء حسب البيان لـ "بحث فرص التعاون والاستثمار بين سوناطراك والشركة الإسبانية كولارغي في مجال تطوير الهيدروجين، خاصة فيما يتعلق باستعمالاته المتعددة ولاسيما النقل، وركزت المحادثات على تقنيات الهيدروجين السائل، بما في ذلك التسييل والتخزين والنقل، والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذا المجال".

كما ناقش الطرفان "إمكانيات تطوير استخدامات الهيدروجين في النقل، بما يشمل القطارات التي تعمل بالهيدروجين السائل، السفن، الشاحنات، والحافلات. حيث أكد كاتب الدولة، على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية لتطوير بنية تحتية متكاملة تعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين".

من جهته أعرب كيريل لياتس عن "استعداد شركة كولارغي لتعزيز التعاون مع الجزائر، خاصة مع سوناطراك، في مشاريع الهيدروجين. وأكد أن الجزائر تمثل شريكا استراتيجيا لمخططات الشركة الهادفة إلى إنشاء مراكز إنتاج للهيدروجين السائل في إفريقيا وأوروبا"، وفق نفس البيان.

وتعد "كولارغي" شركة رائدة في تقديم حلول متكاملة للهيدروجين السائل، وتختص في تصميم وبناء المنشآت والمعدات الخاصة بتقنيات التبريد العميق إلى جانب تطوير الوحدات والمصانع الكيميائية للغاز. كما تعمل الشركة على الأبحاث والتطوير لتقديم تقنيات مبتكرة في قطاع الهيدروجين.