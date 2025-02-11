شباب بلوزداد في الصدارة (فيديو)

اعتلى نادي شباب بلوزداد صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه على اتحاد خنشلة، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة في إطار الجولة الـ 16.

وافتتح المحترف الجنوب إفريقي خانيسا مايو باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 28، قبل أن يغادر أرضية الميدان مباشرة متأثرا بإصابة وعوضه زميله رزقي حمرون، هذا الأخير وقع الهدف الثاني لـ"أبناء العقيبة" في الدقيقة الـ 51 بتسديدة محكمة.

وشهدت الدقيقة الـ 87 تألق اللاعب الشاب بلال بوكرشاوي الذي تلاعب بدفاع المنافس قبل أن يرفع الكرة فوق الحارس ليتيم بطريق جميلة موقعا ثالث الأهداف.

ونجح المدرب سياد راموفيتش في أول اختبار له في البطولة بعد خسارته نهائي كأس السوبر أمام الغريم مولودية الجزائر، السبت الماضي، حيث رفع زملاء عبد الرحمن مزيان رصيدهم إلى النقطة 29 في الريادة.

وسينتظر شباب بلوزداد نتيجة المواجهة القوية التي ستجمع غدا الجمعة بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في إطار نفس الجولة، ويمني النفس بتعثر أشبال المدرب خالد بن يحيى من أجل المحافظة على الصدارة.

في المقابل تعرض "السيسكاوة" لثاني خسارة ثقيلة على التوالي بعد تلك المسجلة ضد اتحاد الجزائر بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب، ويتجمد رصيدهم عند النقطة الـ 20 في المركز العاشر.