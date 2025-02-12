منتدى "إفريقيا أف أم" يناقش التحديات في إفريقيا

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة المصادف لـ 13 فيفري من كل عام، والذي أقرته اليونسكو عام 2011، واعتمدته الأمم المتحدة عام 2012، تنظم إذاعة "إفريقيا أف أم" غدا الخميس منتدى علميا وإعلاميا لمناقشة مشكلات البيئة والتغير المناخي في إفريقيا، وذلك في إطار الجهود الإعلامية الرامية إلى توعية المجتمعات بأهمية هذه القضية وتأثيراتها المتزايدة على القارة.

إفريقيا تعد من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، حيث شهدت العقود الستة الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع من بقية مناطق العالم. وقد أدى ذلك إلى ظواهر مناخية قاسية، مثل الجفاف، الفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي والمائي وهدد استقرار المجتمعات في عدة دول إفريقية. كما أن لهذه التغيرات انعكاسات اقتصادية واجتماعية، إذ تؤثر بشكل مباشر على قطاعات الزراعة والصيد وتوفر الموارد الطبيعية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومات والشعوب.

بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الخبراء أن التغير المناخي قد يكون عاملا مساهما في تأجيج النزاعات داخل القارة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية. فمع تناقص هذه الموارد، يزداد التنافس عليها، مما قد يؤدي إلى تصاعد حدة التوترات الاجتماعية والسياسية.

في هذا السياق، يطرح المنتدى مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تحتاج إلى إجابات واضحة، من بينها تأثير التغير المناخي على دول القارة، ومدى مساهمته في تفاقم النزاعات، وانعكاساته الاقتصادية، فضلا عن مدى استجابة قمة المناخ (COP29) في باكو لتطلعات الدول الإفريقية، وما الذي يتوجب على هذه الدول القيام به للتكيف مع هذه التحولات البيئية.

يشارك في النقاش نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم محفوظ قاوبي، الخبير في الجغرافيا الاقتصادية والتمويل، وأحمد كاتب، الباحث في العلوم السياسية والمستشار بإذاعة "إفريقيا أف أم"، وعبد الهادي عماري، عالم المناخ المتخصص في التغيرات المناخية، إضافة إلى مداخلات مباشرة من مراسلي الإذاعة في نيامي ونجامينا لتقديم رؤى محلية حول التحديات المناخية في إفريقيا.