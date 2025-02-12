عصاد يعلن عن سبر آراء حول المقروئية بالأمازيغية

كشف سي الهاشمي عصاد الأمين العام المحافظة السامية للامازيغية، اليوم، في ندوة بوهران عن "إطلاق سبر آراء بمعايير اكاديمية تحت إشراف موسى ايمهرازان المختص في اللسانيات بالاعتماد على 5 معاهد في اللغة الأمازيغية بباتنة وبويرة وتيزي وزو وبجاية تمنراست وسيتم نشر النتائج فور انتهاءها وتبين الإحصائيات الأولية الإقبال على النص الأمازيغي في مختلف الوسائط خاصة من بين طلبة المعاهد الجامعية وتلاميذ أقسام تدريس الأمازيغية في 44 ولاية و الفاعلين في الحركة الجمعوية".

كما كشف المتحدث عن مشروع آخر يتمثل في إصدار جريدة عمومية باللغة الأمازيغية تنقل الأحداث ونشاطات المحافظة من منظور أكاديمي.

وثمن سي الهاشمي قيام مؤسسة الجيش الشعبي الوطني بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن برامج مدارس أشبال الأمة لوعيها بأهميتها في الأمن الهوياتي الوطني ودعم الوحدة الوطنية والبعد الحضاري للأمة الجزائرية.

وقدم المحاضر بدار الثقافة زدور ابراهيم بلقاسم، لمحة عن تجربة المحافظة السامية الأمازيغية في مجال النشر منذ 30 سنة من تأسيسها بإصدار 356 عنوان أي ما بين 20 و25 عنوان سنويا بالأمازبغية أو حول الأمازيغية بلغات أخرى ومرافقة باحثين وإبراز نتائج بحث لدعم محتوى للقراء بالامازبغية. اعتبر بان الإصدارات باللغة الأمازيغية وبمختلف المتغيرات عرفت نقلة نوعية بدليل تلقي لجنة الترشيحات 640 عمل مرشح لنيل جائزة رئيس الجمهورية للأدب والثقافة الأمازيغية منذ 5 سنوات. كما قامت المحافظة باقتناء حقوق بعض الكتب الأجنبية وترجمتها للغة الأمازيغية بالنظر لأهميتها في حقل اللسانيات على غرار كتاب "لسانيات الميدان منهج ونظرية" لفيليب بلونشي من ترجمة وتعليق بومدين بن موسات.

وجه عصاد دعوة للناشرين الخواص للمساهمة في نشر الكتاب الأمازيغي منتقدا غياب تمويل لدور النشر بالأمازبغية وضعف الترويج ونقص دور النشر المهتمة بالإصدارات بالامازيغية. رافع من أجل تقنين العلاقة بين الكتاب ودار النشر لوضع حد للمتطفلين على قطاع النشر .

بالمناسبة كشف عن إنشاء منصة رقمية تضم 350 عنوان بعد موافقة الكتاب على وضع أعمالهم في المنصة وكذا فتح مخبر للهندسة اللغوية الأمازيغية بجامعة أم البواقي، بالإضافة إلى مخبر رائد في التهيئة اللغوية بجامعة تيزي وزو وإدراج اللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة ومدرسة الصم والبكم في العاصمة ومشروع فتح معهد للغة الأمازيغية بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف تكريسا للبعد الوطني للغة الأمازيغية كلغة وطنية حسب الدستور الجزائري.