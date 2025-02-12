حركة "حماس" تتعهد بتطبيق بنود الاتفاق

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد، وهذا بعد مباحثات أجرتها في القاهرة.

وأفاد بيان حركة حماس، أن "الوفد أجرى، برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض مباحثات مع الإخوة الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الصهيونية المتتالية، حيث عقد اجتماعاً في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما أجرى مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وأضاف البيان "عقد وفد الحركة اجتماعات و اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه".

وقد تركز البحث خلال جميع اللقاءات والاتصالات على "ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق.

وكانت الحركة أعلنت الاثنين الماضي تعليق تسليم الأسرى ما لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق.