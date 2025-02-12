بومرداس: تفكيك شبكة نصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت مديرية الأمن الولائي لبومرداس، في بيان لها أمس الأربعاء، أن شرطة أولاد هداج تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من (04) أشخاص من بينهم امرأة يستغلون صفحات الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال.

وأضاف ذات المصدر، أن القضية اكتشفها محققو الشرطة حيث تبين أن المتهمون ينحدرون من ولايات الوسط، حيث يقومون باستغلال صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياهم والاحتيال عليهم عن طريق بيع وشحن العملات وتعبئة كل البطاقات الخاصة بالشحن.

نشاط العصابة الإجرامية يمتد عبر عدة ولايات من الوطن، حيث أسفرت العملية بعد التحقيق الدقيق من التوصل إلى تحديد هويتاهم وتوقيفهم مع ضبط وحجز مبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي وبطاقات مغناطيسية بنكية وبريدية ووصولات بريدية وتم تحويلهم للمصلحة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية النصب على الجمهور من خلال تلقي واستلام الأموال بالاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال تكنولوجيا الإعلام الاتصال ضمن شبكة إجرامية منظمة.



