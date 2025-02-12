اتحاد الجزائر يفقد هدافه

أعلنت إدارة نادي اتحاد الجزائر، اليوم الخميس، رحيل مهاجمه اسماعيل بلقاسمي، عن الفريق، لخوض تجربة جديدة مع نادي أهلي طرابلس الليبي.

وجاء في بيان إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" : "بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الأهلي الطرابلسي، وافق مهاجم فريقنا، إسماعيل بلقاسمي على خوض تجربة جديدة خارج البلاد، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الليبي مقابل 450 ألف دولار أمريكي".

وأضاف بيان النادي العاصمي : "بلقاسمي كان مثالا يحتذى به في الاجتهاد والانضباط، حيث قدم كل ما لديه بإخلاص وتفان على أرضية الميدان، وساهم بمهاراته وروحه القتالية في تحقيق العديد من النجاحات رفقة فريقنا".

ولم يذكر النادي مدة العقد الذي سيجمع اللاعب بلقاسمي بناديه الجديد أهلي طرابلس الليبي.

يذكر أن بلقاسمي البالغ من العمر 31 سنة، التحق بصفوف اتحاد الجزائر سنة 2020 قادما من فريق شباب قسنطينة، حيث خاض 152 مقابلة مع النادي العاصمي وسجل 53 هدفا ما يضعه ضمن أكبر الهدافين في تاريخ أصحاب اللون الأحمر والأسود.