حادث مرور مميت في قسنطينة

توفي، بعد ظهر اليوم الخميس بقسنطينة، ثلاثة أشخاص إثر حادث انحراف مركبة سياحية واصطدامها بحافلة فارغة مركونة بمدخل طريق شطابة (بلدية عين سمارة)، حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية .

وأوضح الملازم أول فاتح شبيرة، من خلية الإعلام والاتصال بذات المديرية، أن مصالح الحماية المدنية لبلدية عين سمارة ووحدة سيساوي سليمان قد تدخلتا في حدود الساعة الواحدة زوالا و15 دقيقة لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف مركبة سياحية واصطدامها بحافلة فارغة مركونة.

وأفاد ذات المتحدث بأن الحادث خلف 3 ضحايا من جنس ذكر في العشرينيات من العمر فارقوا الحياة بعين المكان حيث تم تحويل جثثهم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المميت، حسبما تم إيضاحه.