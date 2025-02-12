حجز كمية ضخمة من المخدرات بالبيض

تمكن عناصر الدرك الوطني بالبيض من حجز ما يربو عن 4 قناطير من الكيف المعالج، مع توقيف 13 شخصا متورطا، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لذات الهيئة الأمنية.

وعن حيثيات العملية، أوضح المصدر ذاته أنه "أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي طيفور بدورية عبر الإقليم، لفت انتباههم شاحنة متوقفة على حافة الطريق. وبعد مراقبة وثائقها الإدارية، ظهرت على سائقها علامات الارتباك والخوف ليتم العثور بها، عقب إخضاعها للتفتيش الدقيق، على ما يفوق 4 قناطير من الكيف المعالج".

كما أشار البيان إلى أنه "بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوعلام، تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، ما مكن من توقيف باقي عناصر الشبكة".

وقد أسفرت العملية عن "توقيف 13 شخصا من بينهم امرأة وحجز أكثر من 400 كلغ من الكيف المعالج, بالإضافة إلى شاحنة و5 سيارات سياحية ونفعية 19 هاتفا نقالا ومبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق 135 مليون سنتيم".

وأفاد البيان بأنه بعد استكمال الإجراءات القانونية, سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوعلام عن جنايات "التهريب الدولي للمخدرات على درجة من الخطورة من شأنها تهديد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل, المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وكذا تصدير واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية".