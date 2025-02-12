تعادل لا يخدم "السنافر" و"الحواتة"

افترق ناديا ترجي مستغانم وشباب قسنطينة على نتيجة التعادل السلبي في المقابلة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتكافأ اللعب في الشوط الأول بين الناديين قبل أن تميل الكفة لأصحاب الأرض في النصف الثاني من المواجهة، غير أن أشبال المستقدم الجديد في صفوف "الحواتة" جمال بلعمري فشلوا في فك شفرة دفاع "السنافر" والحارس المتألق زكريا بوحلفاية.

ولا تخدم هذه النتيجة الناديين، حيث فشل أشبال المدرب خير الدين مضوي في الاقتراب أكثر من المقدمة وبقوا في المرتبة الخامسة برصيد 24 نقطة، في المقابل ضيع ترجي مستغانم نقطتين ثمينتين في صراع البقاء وحافظ على المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 14نقطة.