فرصة ثانية للأحزاب لخوض استحقاقات مجلس الأمة

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، كافة التشكيلات السياسية التي تم رفض ملفات مترشحيها، بأنه بإمكانها إيداع ملفات لمترشحين جدد إلى غاية منتصف الليل من يوم الأحد المقبل.

وحسب ما أفاد به بيان للسلطة، فإن عملية إيداع ملفات المترشحين الجدد للتشكيلات السياسية يتم "وفق نفس الأشكال والآجال المقررة قانونا وذلك إلى غاية تاريخ 16 فبراير 2025 على الساعة منتصف الليل".

للإشارة، فقد انطلقت عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح لأعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في 23 جانفي الفارط، بمقر المندوبية الولائية للسلطةالمختصة إقليميا، وذلك عقب استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 جانفي 2025.