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أخبار الوطن

مصر تنقلب على الجزائر

13 فيفري 2025 ()

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في خطوة مفاجئة، قدمت جمهورية مصر العربية مرشحة باسمها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بينما كانت قد التزمت مع الجزائر بمساندتها ومنح صوتها للمرشحة مليكة حدادي سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وتعد الخطوة المصرية هذه غير مفهومة وتثير تساؤلات عديدة حول خلفيتها، خاصة وأن القرار المصري جاء في اللحظة الأخيرة ولم تسبقه أية حملة انتخابية لصالح المرشحة المصرية، ما يوحي أن الخطوة غريبة الأهداف.

وتقول مصادر أن هذا العمل من الطرف المصري، غير مألوف مع الجانب الجزائري، إذ طالما اتسمت علاقتهما بالتنسيق والتشاور التامين.

 

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