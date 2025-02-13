غزة: مهندس "خطة الجنرالات" يعترف..

كشفت يومية "معاريف" الصهيونية، اليوم الجمعة، أن مهندس "خطة الجنرالات" في غزة، أقر بهزيمة الاحتلال في غزة. ونقلت اليومية تصريحات الجنرال المتقاعد ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، غيورا آيلاند، بأن النصر يمكن قياسه "من خلال معرفة من حقق أهدافه، وأي جانب فرض إرادته على الآخر".

وتأتي هذه التصريحات عقب خضوع الاحتلال لمطالب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بإدخال المزيد من المساعدات والوقود والبيوت المتنقلة، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث: "بالنظر إلى اتفاق غزة، فإن إسرائيل فتحت معبر رفح وانسحبت من محور نتساريم، بينما عاد آلاف الفلسطينيين إلى الشمال".

وبخصوص هذه النقطة بالذات، تركزت "خطة الجنرالات"، التي ظهرت شهر سبتمبر من العام الماضي، على ضرورة ترحيل سكان غزة من منطقة الشمال وتحويلها إلى منطقة عسكرية. لكن اتفاق وقف إطلاق النار عصف بها، بعودة السكان إلى الشمال عبر محور نتساريم، ما عزز قناعة مهندس الخطة بأن الاحتلال فشل فشلا ذريعا.