رئيس الجمهورية يترأس الدورة 34 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة 34 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقبل ذلك، استقبل رئيس الجمهورية عددا من القادة الأفارقة في إثيوبيا.

ووصل رئيس الجمهورية، صباح اليوم، إلى مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، لترؤس القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP).

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد توجه، أمس الخميس، إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لترؤس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.