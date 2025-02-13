الجزائر تقدم مليون دولار لدعم الآلية الإفريقية

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إن التحديات التي تواجه القارة تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، على تحقيق الأهداف السامية التي أسست من أجلها.

وفي كلمة له، خلال ترؤسه القمة الـ34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بأديس أبابا، كشف رئيس الجمهورية عن تقديم مساهمة مالية طوعية بقيمة مليون دولار أمريكي.

وقال الرئيس تبون: "انطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار أمريكي، لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها".

وأضاف الرئيس: "الوضع المالي الحرج للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء يشكل عائقا حقيقيا أمام استدامة عملها، لتأخر بعض الدول عن دفع مساهماتها، مما أثر على تنفيذ برامجها". كما دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء عبر تسوية المستحقات المتأخرة أو تقديم مساهمة طوعية وفقا لقدرات كل دولة.

وأكد الرئيس على أن "اجتماعنا اليوم، محطة أساسية لتعزيز دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، كإطار فاعل لترقية الحوكمة ومواصلة العمل لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها دول القارة".